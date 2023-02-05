البورصة تواصل تراجعها فى منتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب

كتب ــ هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى 15816 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.35% ليصل إلى مستوى 2685 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 18823 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 6580 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.78% ليصل إلى مستوى 2732 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.48% ليصل إلى مستوى 4111 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3400 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 278.4 ألف سهم، 232.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 25 ألف سهم، 702.9 ألف سهم، 2750 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 341.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للصناعات الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، والدلتا للتأمين، والمهندس للتأمين، وبي أي جي للتجارة والاستثمار عدد 85 ألف سهم، 89.5 ألف سهم، 21.1 ألف سهم، 270 ألف سهم، 100 سهم، 5500 سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، والعربية للصناعات الهندسية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 15 ألف سهم، 357.6 ألف سهم، 130 ألف سهم، 170 سهم، 782 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، الاستحواذ على نسبة 9.5% من شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية، وهي إحدى الشركات المستهدفة للاستحواذ عليها، بسعر السهم 10 جنيهات، بإجمالي مبلغ 1.995 مليون جنيه، وتمت صفقة الاستحواذ بتاريخ 2 فبراير الجاري.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إيرادات بلغت 40 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 41.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4.48%، وارتفعت خسائر الشركة من 11.5 مليون جنيه إلى 19.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 68.89%.

حققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، إيرادات بلغت 93.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 79.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18%، وارتفعت أرباح الشركة من 5.4 مليون جنيه إلى 13.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 152%.