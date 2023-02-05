زيلينسكي: روسيا تكثف الضغط على كل الجبهات قبل الذكرى الأولى للحرب

كتب أحمد عرفة

أكد فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، أن روسيا تكثف الضغط على كل الجبهات قبل الذكرى الأولى للحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد توفيق حميد، المحلل السياسي، أن الإعلام الغربي لا يمتلك الأمانة العلمية في تغطية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "حميد"، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، في برنامج مطروح للنقاش مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان من المنتظر أن يكون الإعلام الغربي صادقا، ولكن الأمر بالنسبة له كان مسيسا.

وأضاف، أن الأمر وصل إلى إنحياز إلى درجة فاقت العقل، لأنه عندما يتعارض العالم الافتراضي والإعلام مع الواقع يصبح هناك خلل يجب مراجعته.

وتابع: "الإعلام الغربي صدر الأمر على أنه انتصار كاسح لأوكرانيا وهزيمة نكراء لروسيا، لكن على أرض الواقع فإن روسيا تسيطر على أربع مقاطعات كبيرة في أوكرانيا، في نفس الوقت الذي تصعد فيه عملة روسيا مقابل عملة الدولار، كما أن حدث نقص في السلع في بعض الدول الغربية، وفي نفس الوقت لم تعاني روسيا من نفس المشكلات، ما يعني أن هناك نوعا من الانتصار الروسي، على عكس ما يظهره الإعلام الغربي".