اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 11:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكي: روسيا تكثف الضغط على كل الجبهات قبل الذكرى الأولى للحرب

الأحد، 05 فبراير 2023 09:54 م
زيلينسكي: روسيا تكثف الضغط على كل الجبهات قبل الذكرى الأولى للحرب زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، أن روسيا تكثف الضغط على كل الجبهات قبل الذكرى الأولى للحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد توفيق حميد، المحلل السياسي، أن الإعلام الغربي لا يمتلك الأمانة العلمية في تغطية الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وقال "حميد"، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، في برنامج مطروح للنقاش مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان من المنتظر أن يكون الإعلام الغربي صادقا، ولكن الأمر بالنسبة له كان مسيسا.

 

وأضاف، أن الأمر وصل إلى إنحياز إلى درجة فاقت العقل، لأنه عندما يتعارض العالم الافتراضي والإعلام مع الواقع يصبح هناك خلل يجب مراجعته.

 

وتابع: "الإعلام الغربي صدر الأمر على أنه انتصار كاسح لأوكرانيا وهزيمة نكراء لروسيا، لكن على أرض الواقع فإن روسيا تسيطر على أربع مقاطعات كبيرة في أوكرانيا، في نفس الوقت الذي تصعد فيه عملة روسيا مقابل عملة الدولار، كما أن حدث نقص في السلع في بعض الدول الغربية، وفي نفس الوقت لم تعاني روسيا من نفس المشكلات، ما يعني أن هناك نوعا من الانتصار الروسي، على عكس ما يظهره الإعلام الغربي".

 


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الأوكرانيه

القاهره الاخباريه

أخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

روسيا: أوكرانيا تخطط لاستفزازات واسعة في مدينة كراماتورسك

الأحد، 05 فبراير 2023 08:10 م

الاتحاد الأوروبى: نهدف إلى تقليص التمويل الروسى للحرب فى أوكرانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 07:14 م

بريطانيا: روسيا تحرز تقدما طفيفا في تطويق مدينة باخموت شرقي أوكرانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 05:28 م

مرور 117 عاما على العلاقات بين البلدين.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء رومانيا ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون فى ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين.. ونقدر استقبال رومانيا للمصريين بعد مغادرة أوكرانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 05:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة