اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رسائل الرئيس السيسي لأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب (إنفوجراف)

الأحد، 05 فبراير 2023 06:17 م
رسائل الرئيس السيسي لأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب (إنفوجراف) رسائل الرئيس السيسي لأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء باللقاء:

استقبل الرئيس السيسى أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب

رسائل الرئيس السيسى فى لقائه بأعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب (1)
رسائل الرئيس السيسى فى لقائه بأعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب (1)

 

قدم الرئيس التهنئة لهم لفوزهم فى انتخابات الاتحاد التى أجريت مؤخرا

أكد دعم مصر الكامل لأعمالهم ودور الاتحاد فى دعم الصحافة والقارئ العربى

شهد اللقاء حوارا مفتوحاً مع الرئيس بشأن سبل تعزيز الدور الحيوى للصحافة العربية

أكد الرئيس أن الكلمة مسئولية وأمانة كبيرة لتأثيرها فى تشكيل الوعى العام والعقل الجمعى للشعوب

أشار الرئيس إلى أن الصحافة تواجه أوضاعاً جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعى

رسائل الرئيس السيسى فى لقائه بأعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب (2)
رسائل الرئيس السيسى فى لقائه بأعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب (2)

 

ضرورة مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة وعمق وموضوعية الطرح

أكد السيسى أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية، من إعلاء للتضامن العربى

الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية

أكد أهمية العمل العربى الجماعى فى التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها

أعرب الحضور عن تشرفهم باستقبال الرئيس لهم بالتشكيل الجديد للأمانة

عبروا عن تقديرهم لمكانة مصر الرائدة فى العالم العربى ودورها السياسى الراشد والمسئول

أكدوا تثمينهم لما يشهدونه فى مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطى سريعة

 


الرئيس السيسى

اتحاد الصحفيين العرب

ضياء رشوان

كرم جبر

مؤيد اللامى



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