رئيس مدينة ملوى: مندوب داخل المركز التكنولوجى للرد على استفسارات المواطنين

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، اليوم ،سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص.

وخلال الجولة تابع رئيس المدينة ما تم إنجازه، بالنسبة للطلبات المقدمة من المواطنين بالمركز التكنولوجي بملوي ، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة، مشدداً على عدم تعامل أي مواطن مع الإدارات الخلفية بالديوان، على أن يكون تعامل المواطن مع المركز التكنولوجي مباشرة، بدءا من تقديم الخدمة وانتهاء بالحصول عليها، وذلك بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحقيق خدمة لائقة بالمواطن.

ووجه السايس بضرورة الإسراع في تلك الاعمال، للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة لائقة بالمواطن ، والتنبيه على جميع الإدارات بالمجلس بضرورة وجود مندوب لهم بالمركز التكنولوجي للرد على أي استفسار مقدم من المواطنين على الشباك .

كما تابع رئيس المدينة استمرار الأعمال برصف عدد من شوارع حى جنوب مدينة ملوى، وتفقد أعمال وضع طبقة الاسفلت بعدد من شوارع حى جنوب المدينة منها شارع السوق الكبير و سعيد الأول والرحمة و معمل البارود، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023 ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ببذل الجهود لمتابعة معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات، ومتابعة تنفيذ ما تقدمة الدولة المصريه لرفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينه ملوي في مختلف القطاعات.