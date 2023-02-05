المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول جميع الخدمات وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، حيث تحظى قرية المعصرة بمركز ملوي، بنصيب كبير من المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

وشملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، وكذلك أعمال التشطيبات لمبنى خدمات مركز تنمية الأسرة التابع للتضامن الاجتماعي، ومجمع الخدمات الزراعي، وكذلك الوحدة البيطرية ومركز شباب المعصرة ومكتب البريد.

وأوضح رئيس المدينة، أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الإنتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن .

ووجه السايس بسرعة تنفيذ الأعمال لدفع العمل وتذليل كافة العقبات، مع استمرار أعمال التشجير ودهان البلدورات .

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذى أكد أن مبادرة حياة كريمة تشمل 192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة.



رئيس مدينة ملوى فى المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة



مشروعات حياة كريمة