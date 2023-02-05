دبلوماسى أوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": كييف لا تعترف بمتعددى الجنسيات

كتب أحمد عرفة

قال إيفان سيهيدا ، دبلوماسي أوكراني، من الكويت، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي جرّد سياسيين سابقين من الجنسية الأوكرانية، ورغم ذلك لن يتم ترحيلهم من البلاد ولهم الحرية الكاملة في التنقل.

وأضاف "سيهيدا" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن بعض من نُزع الجنسية منهم خارج أوكرانيا حاليًا، ولديهم عدة جنسيات، وأن أوكرانيا لا تعترف بمتعدد الجنسيات بل بالواحدة فقط، وازدواجية الجنسية غير معترف بها، وأن هناك أوكرانيين لديهم جنسية روسية في بعض المناطق أو جنسيات أوروبية أخرى.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جرّد العديد من السياسيين ذوي النفوذ السابقين من الجنسية، أمس السبت، في أحدث خطوات لتطهير البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.

وقال "زيلينسكي"، خلال كلمته المصورة الليلية، إنه وقع على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير أوكرانيا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي، على حد وصفه.

ولم يذكر "زيلينسكي" الأسماء، لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.