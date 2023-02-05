اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 07:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

دبلوماسى أوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": كييف لا تعترف بمتعددى الجنسيات

الأحد، 05 فبراير 2023 06:45 م
دبلوماسى أوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": كييف لا تعترف بمتعددى الجنسيات اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال إيفان سيهيدا، دبلوماسي أوكراني، من الكويت، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي جرّد سياسيين سابقين من الجنسية الأوكرانية، ورغم ذلك لن يتم ترحيلهم من البلاد ولهم الحرية الكاملة في التنقل.
 
وأضاف "سيهيدا" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن بعض من نُزع الجنسية منهم خارج أوكرانيا حاليًا، ولديهم عدة جنسيات، وأن أوكرانيا لا تعترف بمتعدد الجنسيات بل بالواحدة فقط، وازدواجية الجنسية غير معترف بها، وأن هناك أوكرانيين لديهم جنسية روسية في بعض المناطق أو جنسيات أوروبية أخرى.
 
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جرّد العديد من السياسيين ذوي النفوذ السابقين من الجنسية، أمس السبت، في أحدث خطوات لتطهير البلاد من التيارات المؤثرة الموالية لروسيا.
 
وقال "زيلينسكي"، خلال كلمته المصورة الليلية، إنه وقع على الوثائق ذات الصلة لاتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير أوكرانيا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدي، على حد وصفه.
 
ولم يذكر "زيلينسكي" الأسماء، لكنه قال إنهم يحملون جنسية روسية مزدوجة.

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الأوكرانيه

القاهره الاخباريه

أخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

بريطانيا: روسيا تحرز تقدما طفيفا في تطويق مدينة باخموت شرقي أوكرانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 05:28 م

مرور 117 عاما على العلاقات بين البلدين.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء رومانيا ويؤكد التطلع لتعزيز التعاون فى ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين.. ونقدر استقبال رومانيا للمصريين بعد مغادرة أوكرانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 05:21 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. الصين تحتج على إسقاط الولايات المتحدة منطادها المدنى.. كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا..وفاة برويز مشرف رئيس باكستان الأسبق بعد معاناة مع المرض

الأحد، 05 فبراير 2023 12:00 م

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف 16 بلدة فى زابوريجيا بالدبابات والمدفعية الثقيلة

الأحد، 05 فبراير 2023 11:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة