"جامعة العريش" أهم الصروح بإنجازات الدولة على أرض سيناء.. تعرف عليها

تعد جامعة العريش بشمال سيناء من أهم وأحدث صروح التنمية على أرض سيناء، وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة أنشئت بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2016 وهى النواة الأولى لبدء مسيرة التنمية الشاملة على أرض سيناء.

وأضاف أن عدد الطلبة بالجامعة وصل لـ 7292 طالبا وطالبة وتضم 11 كلية وهى كليات: التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى، والطب البيطرى، والطب البشرى، والحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية، إلى جانب مجمع للمدرجات، بالإضافة إلى المعامل المركزية لكلية الطب، فضلا عن وجود مزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالى سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية فى المدينة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الجامعة تقوم بدورها فى دعم وتنفيذ جميع المبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صنايعية مصر وحياة كريمة وغيرها، وتنفيذ مبادرات وقوافل الجامعة فى المجالات الثقافية والرياضية والبيئية وفى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطرى وقوافل الاصحاح البيئى والقوافل العلاجية التى تجوب القرى والمراكز لتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع من أهل سيناء وحل المشاكل الخاصة بهم فى مختلف المجالات.

وأشار إلى تاريخ جامعة العريش بدأ انشاء كلية التربية بالعريش كأول كلية على أرض سيناء عام 1982 بعد تحريرها، وكانت تحت مظلة جامعة قناة السويس، تلاها انشاء أول كلية متميزة فى أسلوب تدريسها وهى كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش عام 1988، وتتابع إنشاء عدد آخر من الكليات حتى صدور القرار الجمهورى بإنشاء جامعة العريش.

واضاف أن من مشروعات الجامعة مزارع كلية الزراعة وتوجد فى المرحلة الرابعة بالعريش بجوار سور الجامعة وهى مزرعة الفاكهة على مساحة 40 فدانا، وتشكل أشجار الزيتون معظم المساحة الغالبة، يبلغ عددها 2275 شجرة زيتون من مجموعة من الأصناف أهمها : البيكوال والمانزينلو والكالاماتا، وتنتج حوالى 40 طنا من الزيتون فى العام ذات الحمل الخفيف و75 طنا فى العام ذات الحمل الغزير، ومزرعة الخضر وتبلغ مساحتها 5 أفدنة مقسمة إلى 4 صوبات بلاستيكية ومساحة للمنطقة المكشوفة وتزرع بها بعض المحاصيل مثل : الطماطم والكوسة والباذنجان والخيار والفلفل بالإضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى والمحاصيل الورقية، وتنتج هذه المساحة من 4 – 6 أطنان من الخضروات سنويا ( حسب العروة وموسم الزراعة )، ومزرعة الإنتاج الحيوانى والداجنى وعنابر الانتاج الحيوانى والداجنى على مساحة 8 أفدنة.