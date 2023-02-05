جامعة الزقازيق تشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، ترأس، الدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة، والدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية ذوي الإعاقة والتأهيل، وفداً ضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدداً كبيراً من طلاب كليات ومعاهد الجامعة للمشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسون والمقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس و يستمر في استقبال الزوار حتى 6 فبراير الجاري.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على القراءة ، والإطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعى الثقافي لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي .

قام الوفد بزيارة أجنحة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وأيضا جناح هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض، كما تم بتفقد أجنحة المعرض والإطلاع على أحدث ما أصدرته دور النشر المصرية والعربية والدوليةمن المراجع و الكتب والروايات والدوريات في مختلف المجالات.

كما شارك الوفد في حضور عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض، وحرصوا في نهاية زيارتهم على اقتناء بعض الكتب التي نالت اهتمامهم .