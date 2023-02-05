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تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى قاتل طفليه بميت سلسيل بالدقهلية

الأحد، 05 فبراير 2023 07:40 م
تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى قاتل طفليه بميت سلسيل بالدقهلية محكمة- أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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شهد سجن برج العرب، تنفيذ حكم الإعدام، على المتهم محمود نظمى، والمعروف إعلاميا بقاتل طفليه في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.
 
وكانت محكمة النقض قد قضت برفض طعن المتهم محمود نظمى، على حكم الجنايات الصادر، وتأييد إعدامه شنقا، لاتهامه بقتل طفليه "ريان ومحمد"، بإلقائهما من أعلى كوبرى فارسكور بمحافظة دمياط.
 
كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، قضت فى أبريل من العام الماضى، بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء على محمود نظمى محمد السيد 32 سنة، والمتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" فى ميت سلسيل، بعد استطلاع الرأى الشرعى لمفتى الديار المصرية فى قرار إعدامه.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبرى فارسكور بمحافظة دمياط فى أول أيام عيد الأضحى.
 
 
 
 
 

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