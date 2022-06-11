بعد الحكم بالإعدام.. ترحيل قاتل كاهن الإسكندرية إلى سجن برج العرب "صور"

الإسكندرية -فريق المحافظات

قام ضباط قسم شرطة الترحيلات بالإسكندرية باستلام المتهم بقتل كاهن كنيسة محرم بك عقب الحكم عليه بالإعدام، وذلك تمهيدا لنقله إلى سجن برج العرب وسط الحراسة اللازمة، ومن المقرر أن يتم ايداع المتهم عنبر الإعدام عقب قيام إدارة السجن باستلامه.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشار طارق محمد حافظ والمستشار وائل حسين الشربيني وسكرتير الجنايات فايز القطعاني بالإعدام شنقا للمتهم بقتل كاهن كنيسه العذراء بمنطقة محربك بطريق الكورنيش بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامه .

البداية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بضبط المتهم نهرو عبد المنعم، مسن بتهمة قتل القمص أرسانيوس وديد، على طريق الكورنيش شرقي المحافظة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وعرضه على النيابة.

قررت إحالة المتهم للمحاكمة بعد ورود تقرير الطب النفسي عن حالة المتهم إذ تبين سلامة المتهم النفسية وقت ارتكاب الجريمة وأنه كان يتحدث أمام النيابة أثناء التحقيقات بكل وعي وإدراك كما تم تفريغ كاميرات المراقبة وسماع شهود عيان الواقعة والبالغ عددهم 17 شاهدًا وعقب إحالته الي محكمة الجنايات أصدرت حكمها بالإعدام .



ترحيل-قاتل-كاهن-الإسكندرية-إلى-سجن-برج-العرب-(1)



ترحيل-قاتل-كاهن-الإسكندرية-إلى-سجن-برج-العرب-(2)