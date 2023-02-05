المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة منقولات تابعة لشركة كهرباء البحيرة

كتب أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "ج.ع.ج" عاطل، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بسرقة منقولات تابعة لشركة توزع الكهرباء .

تعود أحداث القضية، رقم 8845 لسنة 2022 جنايات مركز المحمودية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ببلاغ يفيد ضبط المتهم عقب سرقته منقولات مملوكة لشركة توزيع الكهرباء بمحافظة البحيرة بدائرة مركز المحمودية .

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة المحمودية ، أنه حال المرور الأمني بدائرة مركز المحمودية أبصرت القوة المتهم "ج.ع.ج" عاطل، حال قيامه بسرقة منقولات مملوكة لشركة توزيع الكهرباء البحيرة بمركز المحمودية، مستخدما دراجة نارية، فتم ضبطه وبحوزته بلطة ومفك وعتلة وعدد 2 ماسورة حديدية وقصافة حديدية لاستخدامها في أعمال السرقة، وتبين أن المسروقات عبارة عدد 2 باب صاج و2 قطعة صاج قفيز و2 كابل كهرباء متلبسا بالجريمة محل الواقعة، مما تستخدم في الاعتداء علي الاخرين بغير مسوغ قانوني من الضرورة أو الحرفية .

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة، قررت أن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد 1/45، 4/46 ،316 مكرر ثانيا أ ، من قانون العقوبات والمواد 1/1 25 مكرر 30,1 /1 من القانون رقم 394 المعدل بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، وقررت إحالته إلي محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها على المتقدم.