المؤبد لعاطل بتهمة خطف طفل جاره والتعدى عليه فى البحيرة

كتب-أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المؤبد للمتهم "ح.ج.م" وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك فى اتهامه بخطف طفل بالتحايل والإكراه وحيازة سلاح أبيض للتعدى عليه.

تعود احداث القضية، المقيدة برقم 30052 لسنة 2022 جنايات مركز دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور ببلاغ، يفيد تعدى المتهم على المجنى عليه تحت تهديد السلاح بدائرة المركز.

كشفت تحريات ضباط مركز شرطة دمنهور قيام المتهم " ح.ج.م" عاطل، بأن خطف المجنى عليه الطفل "م.م.ا" 11 سنة بعيدا عن أعين النظراء قاطعًا بذلك الصلة بينه وبين أهله الذين لهم حق ضمه ورعايته بالتحايل بزعم اصطحابه لرؤية أثاث شقيقه بمحل الواقعة، وتمكن من تلك الوسيلة من السيطرة عليه حال كونه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر، وقد اقترنت بتلك الواقعة جناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر تعدى على المجنى عليه وقيده بحبل وفى تاريخ آخر، خطف المجنى عليه الطفل وقيد يده تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتبين من التحقيقات، من أقول والدة المجنى عليه أنها حال تواجدها بمنزل أهليتها حضر إليها نجلها وأخبرها بقيام المتهم جارهم بخطفه والتعدى عليه أثناء لهوه مع أقاربه بعيد عن أعينهم، وهدده بالقتل حال حيازته سلاح أبيض سكين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت قرارها المتقدم علي المتهم .