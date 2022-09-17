اليوم السابع
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تشغيل أحدث جهاز لتصوير قاع العين وفحص الشبكية للأطفال بمستشفى سوهاج التعليمي

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:15 م
تشغيل أحدث جهاز لتصوير قاع العين وفحص الشبكية للأطفال بمستشفى سوهاج التعليمي تشغيل احدث جهاز لعيون الاطفال بالمستشفى التعليمي
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن قيام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان بتشغيل أحدث جهاز لتصوير قاع العين وفحص الشبكية لدى الأطفال المبتسرين، وحديثي الولادة " ret cam " بمستشفى سوهاج التعليمي، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير أحدث الأجهزة الطبية بالمستشفيات، والعمل على تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج.

ويعتبر الجهاز الوحيد من نوعه في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، والثاني داخل وحدات الهيئة بعد معهد الرمد بالجيزة.

وأوضح الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن اختيار مستشفى سوهاج التعليمي لتشغيل أحدث كاميرا بالعالم لتصوير الشبكية لدى الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين به، لتميزه بموقع متوسط بالنسبة لمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى وجود نخبة من الأساتذة المتخصصين من أصحاب الكفاءة والقادرين على تقديم تلك الخدمة بجودة عالية وتميز، لافتا إلى أن سعر الجهاز يصل إلى 2 مليون جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عز العرب مدير المستشفى التعليمي بسوهاج أنه تم تشغيل الخدمة بالفعل، مشيرا إلى فحص أول حالة بالمستشفى لطفلة تبلغ من العمر شهر.

تشغيل احدث جهاز لعيون الاطفال بالمستشفى التعليمي (1)
 

 

تشغيل احدث جهاز لعيون الاطفال بالمستشفى التعليمي (3)
 

 

تشغيل احدث جهاز لعيون الاطفال بالمستشفى التعليمي (5)
 

اللواء طارق الفقي

محافظ سوهاج

مستشفى سوهاج التعليمي

وزارة الصحة والسكان

مدير المستشفى التعليمي بسوهاج



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