اليوم السابع
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المديريات التعليمية تستعد لعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

الأحد، 05 فبراير 2023 09:37 ص
المديريات التعليمية تستعد لعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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واصلت المديريات التعليمية والإدارات الاستعداد لعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، حيث تم إعداد جداول الحصص الدراسية وتسكين أعضاء هيئة التدريس على الفصول والمراحل الدراسية بالمدارس، إضافة إلى استقبال الكتب الدراسية للصفوف من السادس حتى الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثانى، وتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة فى الفصول الدراسية.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية المدارس الجديدة للمتفوقين للتشغيل في الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المعامل، والاستعانة بالمعلمين ذوي الخبرة.
 
جدير بالذكر، أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" هي مدارس ثانوية حكومية يبلغ عددها 19 مدرسة علي مستوي الجمهورية، والتى تم تأسيسها بأحدث الأجهزة العملية والمعامل المتطورة والفصول الدراسية المجهزة، ومعامل (كيمياء، وفيزياء، وأحياء، وإلكترونيات، ولغات، وهيدروليك، وجيولوجيا، وروبوتيك، وكمبيوتر)، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.
 
 
 
 

التربية والتعليم

مدارس المتفوقين

تشغيل مدارس متفوقين بالترم الثانى

اخبار مصر

الاستعداد للفصل الدراسي الثاني



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