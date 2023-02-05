التعليم: 3 امتحانات للنقل بالفصل الدراسى الثانى واختبار واحد للإعدادية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ل صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى تتضمن 3 اختبارات منهم اختبارين شهر بالإضافة إلى امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن اختبار الشهر يمتحن الطالب فى ما درسه خلال هذا الشهر فقط، مضيفة أنه تم ترحيل امتحان شهر فبراير الجارى ليتناسب مع موعد بدء الفصل الدراسي الثانى 11 فبراير الجارى، كما أنه من المقرر أن يؤدى الطلاب الامتحان الثانى فى بداية أبريل المقبل، مشيرة إلى أن الصف الثالث الإعدادى يؤدون امتحان واحد فقط نهاية الفصل الدراسى الثانى.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه يتم ترحيل امتحان شهر فبراير المقبل لصفوف النقل ليناسب توقيت بدء الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل، موضحا إنه تم عقد برنامج وحقيبة تدريبية لتفعيل واستمرار دمج المفاهيم البيئية فى المدارس، لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، مشددا على أنه سيتم رفع كفاءة العامل البشرى فى المدارس والإدارات التعليمية.

وأضاف وزير التعليم، أنه سيتم إطلاق مسابقة الإدارة المتميزة، والمدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تفعيل اليوم الرياضى بواقع 75% .

وأكد الوزير، أن الكنترولات عمل بكفاءة وهو شأن داخلي لكيفية حساب الدرجات فى الكنترول داخل المدرسة، وسيتم منح تعليمات للمدارس لإتاحة معرفة الطالب درجته فى امتحان الفصل الدراسي الأول.