السجن المشدد 15 عاما لـ4 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى الشروق

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين ب سرقة مواطن بالإكراه وحيازة أسلحة نارية في مدينة الشروق، بالسجن المشدد 15 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وخالد شكري عثمان، ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سر شريف محمد علي.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3351 لسنة 2021 جنايات الشروق، أن المتهمين سرقوا مبلغًا ماليًا من المجني عليه، بالطريق العام وعن طريق الإكراه حال كونهم حاملين سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وذلك بأن تتبعوا المجني عليه حال خروجه من أحد البنوك وما أن تهيأ لهم توقيت ارتكابهم الواقعة أوقفوا السيارة التي يستقلونها أمام سيارة المجني عليه وترجل المتهم الأول وأطلق عليها النار من السلاح آنف البيان.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني ترجل من السيارة وأمسك بالمجني عليه وشل حركته وتمكن المتهم الثالث من الاستيلاء على حقيبة النقود من داخل سيارة الأخير وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفس المجني عليه، وتضمن أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن، وطلقات نارية مما تستخدم على ذات السلاح في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.