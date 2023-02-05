الدفاع الصينية: الولايات المتحدة "بالغت فى رد فعلها" عند إسقاط المنطاد الصينى

ونقل الموقع الرسمي لشبكة (سي جي تي إن) التليفزيونية الصينية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية تان كيفي، اليوم الأحد، قوله: إننا نعرب عن احتجاجنا الشديد على هذا النهج الأمريكي ونحتفظ بالحق في استخدام الوسائل الضرورية للتعامل مع مواقف مماثلة.

وأكدت الحكومة الصينية أن المنطاد كان يستخدم للبحث لأغراض الأرصاد الجوية، وانحرف عن مساره المخطط، متأثرا بالرياح وبسبب قدرة محدودة على التوجيه الذاتي لحركته.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت أن طائرة مقاتلة أمريكية، وفق أمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أسقطت المنطاد قبالة ساحل ساوث كارولينا الليلة الماضية.. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بايدن أذن يوم الأربعاء الماضي بإسقاط المنطاد،حيث أصدر تعليمات للبنتاجون للعمل بمجرد أن يتم إنجاز المهمة دون مخاطر لا داعي لها على أرواح الأمريكيين في مسار المنطاد.