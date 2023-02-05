"التعاون الخليجي" يؤكد أهمية منظمة التعاون الرقمي لمواكبة النمو

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية منظمة التعاون الرقمي في إبراز التنمية الرقمية لتمكين الدول من مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي من خلال الارتقاء والابتكار ومن خلال تطوير الاستراتيجيات والبرامج لتعزيز التنمية الرقمية، وتحويل الاقتصادات بفرص جديدة وواعدة.



جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية الثاني اليوم الأحد في مدينة الرياض، باستضافة منظمة التعاون الرقمي بحضور وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، حيث جرى مناقشة عدة موضوعات أبرزها الخطط والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول، ووضع الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجه جميع الدول في تحقيق النمو والتطور الرقمي عالميا.



وأشاد البديوي بمخرجات اجتماع الجمعية العمومية التي تسعى لتشجيع التعاون الرقمي والاقتصادي بين دول العالم، والاستفادة من فرص الرقمنة لتحقيق أهدافها الاجتماعية، وتسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي العالمي.