إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص، من أسرة واحدة، فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة البستان بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 6 من أسرة واحدة وهم: محمد عبد الله 28 عاما، محمود إبراهيم 29 عاما، إيناس عبد الله 21 عاما، يونس حسين وشقيقه أنس "توأم" عمرهما 8 شهور، أحمد حسن 70 عاما، وجميعهم يقيمون في محافظة الأقصر بجنوب الصعيد.

تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وانتقل لرجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.