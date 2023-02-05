إحالة 8 أطباء وموظفين وممرضين بوحدة صحية فى أبوقرقاص بالمنيا للتحقيق

المنيا-حسن عبد الغفار

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، 8 أطباء وموظفين وتمريض بالوحدة الصحية بقرية الديابة، للتحقيق، لتركهم العمل ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة الصحية.

رافق رئيس المركز، أمام نجيب رئيس الوحدة القروية ببنى حسن الشروق ، وإدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص.

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الديابة بمركز ابوقرقاص وتابع خلال الجولة مدى إنتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والإنصراف، تبين عدم تواجد8 من الأطباء والتمريض والموظفين فقام بالشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة ورئيس المركز والمدينة تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز، مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.