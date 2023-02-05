إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالرصيف فى أوسيم

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق الضبعة بنطاق منطقة أوسيم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طؤاري الصحة يفيد باصطدام سيارة ملاكي بالرصيف أعلى طريق الضبعة بنطاق منطقة أوسيم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها واصطدام السيارة بالرصيف.

نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقل المصابين إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.