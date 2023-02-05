إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارتين على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على محور 30 يونيو دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة كل من محمد عبد الفتاح أحمد محمد 41عاما، مقيم مدينة الصالحية الجديدة مصاب جرح قطعى بالجبهة حوالي 5 سم وزينب موسى محمد 40 عام مقيمة نفس العنوان مصابة اشتباه كسر بالحوض واشتباه خلع بالفخذ الايسر.

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.