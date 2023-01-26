مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية القاهرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة العالى بالمنايف دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده بورود بلاغ باصطدام سيارة مجهولة بشخص على طريق الإسماعيلية القاهرة بمنطقة العالى بالمنايف دائرة مركز أبوصوير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع أحمد شعبان 42 عاما مقيم المنايف دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تفريغ ومراجعة الكاميرات بمكان الحادث للوصول للسيارة التى صدمت المجنى وفرت هاربة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.