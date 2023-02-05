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إزاى تتظلم على نتيجة رابعة ابتدائى فى الجيزة.. 20 جنيها رسوم المادة الواحدة

الأحد، 05 فبراير 2023 04:00 ص
إزاى تتظلم على نتيجة رابعة ابتدائى فى الجيزة.. 20 جنيها رسوم المادة الواحدة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، وذلك لمدة 15 يوما.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.
 
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
 
2-سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.
 
3-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.
 
5-وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور في مكان واضح داخل المدارس، للتسهيل على أولياء الأمور وعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.
 
وانتهت المديرية من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، والشهادة الإعدادية، على أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوي يوم غد الأحد، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

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