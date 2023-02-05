أوكرانيا: القوات الجوية تشن 5 ضربات على مجموعات روسية وضربتين على أنظمة الصواريخ

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ضربت موقع قيادة وثلاث مجموعات من أفراد الجيش الروسي ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات ومستودع وقود.

وأضاف البيان "أن القوات المسلحة الأوكرانية صدت أمس هجمات روسية بالقرب من 9 بلدات محتلة بما في ذلك كريمينا وشيبيلفكا في إقليم لوهانسك، فيما تركز روسيا جهودها حاليا على إجراء عمليات هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا ومواصلة استهداف البنية التحتية المدنية لمدينة خيرسون بالمدفعية الثقيلة".