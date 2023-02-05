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أكرم القصاص
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أوكرانيا: القوات الجوية تشن 5 ضربات على مجموعات روسية وضربتين على أنظمة الصواريخ

الأحد، 05 فبراير 2023 10:15 ص
أوكرانيا: القوات الجوية تشن 5 ضربات على مجموعات روسية وضربتين على أنظمة الصواريخ الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 5 ضربات على أفراد ومجموعات معدات عسكرية روسية وضربتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لهم خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ضربت موقع قيادة وثلاث مجموعات من أفراد الجيش الروسي ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات ومستودع وقود.

وأضاف البيان "أن القوات المسلحة الأوكرانية صدت أمس هجمات روسية بالقرب من 9 بلدات محتلة بما في ذلك كريمينا وشيبيلفكا في إقليم لوهانسك، فيما تركز روسيا جهودها حاليا على إجراء عمليات هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا ومواصلة استهداف البنية التحتية المدنية لمدينة خيرسون بالمدفعية الثقيلة".

 


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