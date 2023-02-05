أضف الأعشاب لنظامك الغذائى لتخفيف آلام التهاب المفاصل

كتبت ميرفت رشاد

استخدمت الأعشاب في العلاجات التقليدية لعدة قرون، بفضل قدراتها العلاجية، حيث تقوم الأعشاب بأكثر من مجرد إضافة نكهة، بينما تحتوي الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وغالبًا ما يتم تجاهل العناصر الغذائية الموجودة في الأعشاب، حيث يمكن أن تساعدك الأعشاب على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الأورام وتقوية جهاز المناعة، وتقليل التهاب المفاصل وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

سلطت أخصائية التغذية لوفنيت باترا الضوء على كيف أن تضمين الأعشاب في النظام الغذائي يمكن أن يقلل من آلام التهاب المفاصل، موضحة أن هناك شكلين رئيسيين من التهاب المفاصل - هشاشة العظام (OA) والتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) - وهما مرتبطان بألم المفاصل الشديد ، فالتعايش مع التهاب المفاصل وتحمل كل التورم والألم في المفاصل ليس بالأمر السهل ، يمكن للتغييرات في النظام الغذائي أن تقلل بشكل كبير من الالتهاب وتساعد في إدارة المرض.

قائمة أعشاب لتخفيف التهاب المفاصل

2. الكركم

الكركم هو أحد أكثر التوابل تنوعًا ويستخدم كأحد المكونات الرئيسية في الكاري، قوة الكركم العلاجية سحرية للغاية،استهلاك هذه التوابل يقلل الالتهاب يوصف مكونه الرئيسي ، الكركمين ، بقدراته الشبيهة بالمستحضرات الصيدلانية، إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل أو النقرس أو آلام العضلات ، أضف القليل من الكركم إلى وجباتك.

3. الزعتر

تحتوي هذه العشبة أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات مما يجعلها اختيارًا مثاليًا للتعامل مع التهاب المفاصل، يمكنك إضافة الزعتر المجفف أو الطازج إلى الأطعمة لتعزيز النكهة أو يمكنك نقعه في أوراق الشاي، يعمل الزعتر أيضًا كتوابل.

4. الزنجبيل

الزنجبيل لديه القدرة على قمع الجزيئات الالتهابية التي تسمى الليكوترينات وعلى تصنيع البروستاجلاندين التي تسبب الألم والالتهابات، بينما يحظى شاي الزنجبيل بشعبية كبيرة بين عشاق الشاي .

5. الثوم

يستخدم الثوم أيضًا في الطبخ اليومي مثل الزنجبيل، يحتوي الثوم على ثنائي كبريتيد الديليل ، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من تأثيرات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.