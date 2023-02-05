أخبار مصر.. الرئيس السيسي يتقدم مشيعى جنازة شريف إسماعيل ويقدم العزاء لأسرته

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، جنازة الدكتور شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، كما قدم الرئيس السيسي، واجب التعازي إلى أسرة الفقيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
الرئيس السيسي يتقدم مشيعى جنازة شريف إسماعيل ويقدم العزاء لأسرته
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، جنازة الدكتور شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، كما قدم الرئيس السيسي، واجب التعازي إلى أسرة الفقيد.
الرئيس السيسي يستقبل أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك برئاسة السيد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب.
غدا أمطار رعدية على السواحل الشمالية ورياح وأتربة والصغرى بالقاهرة 10 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد
الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
الحكومة تنفى تأجيل استئناف الفصل الدراسى الثانى بكافة مدارس الجمهورية
تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 1720 جنيها
شهدت أسعار الذهب اليوم
في مصر الأحد 5 فبراير 2023 استقرارا ملحوظا عند 1720 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، والذي يعتبر العيار الأكثر انتشارا في محافظات الوجه القبلي، كما تشهد أسعار الذهب عالميا استقرار عند سعر 1865 دولار للأونصة.
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1474 جنيها.
عيار 21 يسجل 1720 جنيها.
عيار 24 يسجل 1965 جنيها.
الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.
تعليم الجيزة: نتيجة أولى ثانوى 2023 متاحة الآن فى المدارس
أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول
للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصف الأول الثانوي متاحة الآن في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور.
المرور يغلق ميدان الرماية جزئيا لمدة 3 أيام بسبب ربط محطة كهرباء
تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بميدان الرماية لمدة 3 أيام لربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام وتغذية المتحف المصرى الكبير ومحطة مترو أنفاق الرماية والشبكة القومية للمنطقة، وسط تواجد الخدمات المرورية
لمتابعة حركة السيارات.
الصحة: إطلاق 38 قافلة للصحة الإنجابية بـ 20 محافظة خلال شهر فبراير الجارى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة للصحة الإنجابية
، مستهدفة 54 قرية بـ 20 محافظة ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» خلال الفترة من يوم 4 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.
التموين: انطلاق الأوكازيون الشتوى غدا بمشاركة 300 محل حتى الآن
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاق الاوكازيون الشتوى 2023
اعتبارا من غد الإثنين، وأن المحال المشاركة في الأوكازيون ستفتح أبوابها أمام المواطنين بالتخفيضات الموجودة وسط رقابة تموينية كبيرة للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، وللتأكد أيضا من جودة السلع المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.
السجن 15 عاما لـ"مستريح أسوان" بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من المواطنين
أعلنت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، منذ قليل، عن حكمها في جلسة مصطفى البنك "مستريح أسوان"، بالسجن 15 عاما، بتهمة الاستيلاء على مبالغ تصل لمليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في التجارة.
إصابة مفاجئة لـ كورتوا حارس ريال مدريد قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية
تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ضربة قوية قبل دقائق من انطلاق مباراة ريال مايوركا، التى تقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "إيبيروستار".
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