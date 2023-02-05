اليوم السابع
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بدء جلسة محاكمة مستريح أسوان بتهمة الاستيلاء على قرابة المليار جنيه

الأحد، 05 فبراير 2023 11:31 ص
بدء جلسة محاكمة مستريح أسوان بتهمة الاستيلاء على قرابة المليار جنيه مصطفي البنك - صورة من محاكمة سابقة
قنا - صابر سعيد

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بدأت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، منذ قليل، جلسة محاكمة مصطفى البنك "مستريح أسوان" وسط إجراءات أمنية مشددة، بتهمة الاستيلاء على مبالغ تصل لمليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في التجارة.

 

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح أسوان إلى محكمة الجنايات الاقتصادية لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

 

ورصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على أموال منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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