أخبار البورصة اليوم الأحد 5-2-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-2-2023، وجاءت أبرزها: تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.037 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.037 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.51%، والعرب على 5.78%، واستحوذت المؤسسات على 24.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصرين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 774.8 ألف جنيه، 3.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 449.2 ألف جنيه، 4.9 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 16265 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2753 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19288 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6700 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2758 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة، فيما قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 278.4 ألف سهم، 232.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 25 ألف سهم، 702.9 ألف سهم، 2750 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 341.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للصناعات الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، والدلتا للتأمين، والمهندس للتأمين، وبي أي جي للتجارة والاستثمار عدد 85 ألف سهم، 89.5 ألف سهم، 21.1 ألف سهم، 270 ألف سهم، 100 سهم، 5500 سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، والعربية للصناعات الهندسية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 15 ألف سهم، 357.6 ألف سهم، 130 ألف سهم، 170 سهم، 782 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي.

شركة ركاز

أعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، الاستحواذ على نسبة 9.5% من شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية، وهي إحدى الشركات المستهدفة للاستحواذ عليها، بسعر السهم 10 جنيهات، بإجمالي مبلغ 1.995 مليون جنيه، وتمت صفقة الاستحواذ بتاريخ 2 فبراير الجاري.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، إيرادات بلغت 40 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 41.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4.48%، وارتفعت خسائر الشركة من 11.5 مليون جنيه إلى 19.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 68.89%.

حققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، إيرادات بلغت 93.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 79.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18%، وارتفعت أرباح الشركة من 5.4 مليون جنيه إلى 13.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 152%.