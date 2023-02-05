اليوم السابع
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أحدث فيديو لمحطة قطارات الصعيد بالجيزة قبل الافتتاح

الأحد، 05 فبراير 2023 04:18 م
أحدث فيديو لمحطة قطارات الصعيد بالجيزة قبل الافتتاح محطة قطارات الصعيد
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد وزارة النقل لافتتاح محطة قطارات الصعيد بالجيزة، والتى ستكون بديلة لخطوط قطارات الوجه القبلي، والتى ستخف الضغط على محطة مصر برمسيس، ومن المقرر افتتاح المحطة خلال شهرين تقريبا، وهى الآن فى مرحلة التشطيبات النهائية.
 
 
 
ونشرت وزارة النقل فيديو لآخر الأعمال بالمحطة، وإجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا، أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164.000 م2 وعمارات إستثمارية علي مساحة 44.000 م2 وحيث من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً وقد اتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .
 
كما أن محطة سكك حديد صعيد مصر ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس كلاهما لخدمة المواطن المصري ، وتم انشاء محطة مصر برمسيس عام 1854 وكان عدد سكان مصر وقتها 4 مليون مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 مليون نسمة ، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن مستخدمي السكك الحديدية حالياً يصل إلي 1.1 مليون راكب يومياً بالإضافة إلي وجود 10آلاف كم سكك حديدية حالياً وسوف تزداد مع إنشاء الخطوط الجديدة وإزدواج الخطوط المفرده مقابل 400 كم سكك حديدية كانت تخدم سكك حديد مصر عام 1854 ، لذا تم التخطيط لبناء هذه المحطة خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الإزدحام الشديد.
 

السكة الحديد

محطات القطارات

محطة قطارات الصعيد

محطة بشتيل



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