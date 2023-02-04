"FDA" تحذر من قطرة عين هندية تسبب الالتهابات والعمى بسبب بكتيريا نادرة

كتبت أمل علام

حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) من استخدام قطرة عين مصنوعة في الهند، تم ربطها بتفشي بكتيريا مقاومة للأدوية تؤدي إلى أحداث سلبية في 55 مريضًا على الأقل في الولايات المتحدة، تشمل عدوى وعمى ووفاة واحدة.

وقال موقع وكالة رويترز، إن قطرة العين الهندية ثبت أن بها تلوث بكتيري، وأن الشركة انتهكت ممارسات التصنيع الجيدة الحالية.

قالت الشركة المصنعة ومقرها مدينة تشيناي الجنوبية، إنها أصدرت استدعاءً طوعيًا على مستوى المستهلك للكميات غير المنتهية من قطرة العين، والتي وزعتها في الولايات المتحدة شركة أخرى.

من جانبها أوضحت شركة أخرى مصنعة أنها أوقفت المزيد من توزيع وبيع قطرة العين، ولم تكن على علم بأي اختبار "يربط بشكل قاطع" انتشار البكتيريا بالمنتج.

وأضاف، مصدر حكومي هندي لرويترز، إن منظمي الأدوية، أرسلوا فريقا إلى مصنع بالقرب من تشيناي تعاقدت عليه.

وأكد المصدر "إنه مصنع تعاقد للتصنيع يزود السوق الأمريكية من خلال آخرين" مضيفا أن هذا العقار بالذات لم يباع في الهند".

وأوضحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إنها تتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارات الصحة الحكومية والمحلية للتحقيق في تفشي متعدد الدول يشمل بكتيريا نادرة مقاومة للأدوية على نطاق واسع.

وقالت إنه اعتبارًا من 31 يناير، حدد مركز السيطرة على الأمراض 55 مريضًا في 12 ولاية مصابين بعدوى مرتبطة باستخدام الدموع الاصطناعية التي وزعتها إيزري كير.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، "FDA" "تشمل الأحداث الضارة المصاحبة دخول المستشفى، وموت واحد بسبب عدوى في مجرى الدم، وفقدان دائم للرؤية ناتجة عن التهابات العين.