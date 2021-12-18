أول قطرة للعين قد تغنى عن نظارات القراءة.. اكتشاف طبى مذهل

كتبت إيناس البنا

أعلنت هيئة الصحة والدواء الأمريكية FDA عن موافقتها على أول قطرة بالعالم يساعد المستخدمين على الرؤية عن قرب دون التأثير على رؤيتهم بعيدة المدى.

ووفقا لتقرير الجريدة الأمريكية " nytimes"، يمكن لقطرة العين " Vuity" التي تعمل على تحسين الرؤية عن قرب أن تجعل نظارات القراءة في الطريق إلى الاستغناء عنها، وهو علاج لمرة واحدة في اليوم يحسن الرؤية عن قرب والتي تسمى قصر النظر الشيخوخي والتي تزداد سوءًا بمرور الوقت.

الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشيخوخي غالبًا ما يجدون أنهم بحاجة إلى حمل كتاب على مسافة ذراع أو تشغيل ضوء ساطع لقراءته، ويوصي أطباء العيون الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشيخوخي بارتداء نظارات القراءة التي لا تستلزم وصفة طبية أو وصفة طبية عندما يحتاجون إلى الرؤية عن قرب.

قال الدكتور ستيفن أورلين ، طبيب العيون بجامعة بنسلفانيا: "تعمل القطرة على جعل الحدقة صغيرة ، مما يخلق ما نسميه تأثير الثقب" ، وبهذه الطريقة تقلل كمية الضوء المحيطي التي تمر عبر العين والتي يمكن أن تجعل من الصعب التركيز.

العنصر النشط في Vuity هو عقار يسمى بيلوكاربين ، وهو ليس دواءً جديدًا، ففي الواقع هي واحدة من أقدم القطرات في طب العيون، وقد تم استخدامه لعقود من الزمن لعلاج الجلوكوما ، وهي حالة تتميز بتلف العصب البصري.

على الرغم من أن Vuity هو المنتج الأول من نوعه لعلاج طول النظر الشيخوخي ، إلا أن تسعة منتجات مماثلة على الأقل لقطرات العين قيد التطوير السريري لعلاج قصر النظر الشيخوخي وقد تكون متاحة في المستقبل ، كما قال الأطباء.

فائدة Vuity على نظارات القراءة هي أنها لا تضعف الرؤية عن بعد مثل نظارات القراءة، فعادة ، عندما يتوقف الشخص عن القراءة لفعل شيء آخر ، فإنه يحتاج إلى إزالة نظارات القراءة الخاصة به لرؤية ما حوله بشكل صحيح، وهذا هو الجزء الجيد في هذا - فالقطرات لا تؤثر حقًا على الرؤية عن بعد في ظل ظروف النهار العادية".

وقال الدكتور وارينج إن القطرات لا تحل محل نظارات القراءة بالكامل. قد يرغب الأشخاص المصابون بقصر النظر الشيخوخي في امتلاك نظارات قراءة أيضًا ، ولكن قد يقلل Vuity من الوقت الذي يحتاجون إليه لارتدائها.