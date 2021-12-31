اليوم السابع
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العثور على بكتيريا خارقة نادرة تشكل تهديدًا عالميًا بولاية أوريجون الأمريكية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:29 م
العثور على بكتيريا خارقة نادرة تشكل تهديدًا عالميًا بولاية أوريجون الأمريكية اكتشاف بكتيريا خارقة فى ولاية امريكية
كتبت أمل علام

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أعلن مسئولو الصحة في ولاية أوريجون عن 3 حالات من فطر داء البقع البيضاء، وهي عدوى نادرة وصفها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأنها تشكل مصدر قلق "خطير" للعالم، وذلك وفقا لما ذكره موقع RT

مركز السيطرة على الامراض يحذر
مركز السيطرة على الامراض يحذر

وأكد المسؤولون الحالات الثلاث في ولاية أوريجون الأمريكية، وهي الأولى في الولاية، واكتشفت الحالة الأصلية في 11 ديسمبر، بينما عثر على الحالتين الأخريين في الأسابيع التالية، واندلع التفشي بولاية أوريجون.

وتعرف الباحثون على حالة فطر داء البقع البيضاء (Candida auris) لأول مرة في عام 2009، لكنها لم تظهر في الولايات المتحدة حتى عام 2013، ومنذ ذلك الحين عثر مركز السيطرة على الأمراض على أكثر من 1100 حالة سريرية إيجابية للعدوى، والتي تشمل كلا من الحالات المؤكدة والمحتملة، وفقا لموقعهم على الإنترنت، وأبلغت تكساس ونيويورك وإلينوي وكاليفورنيا وفلوريدا عن معظم الحالات، والتي تتراوح من 135 إلى 285.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدوى فطر داء البقع البيضاء "تمثل تهديدا عالميا خطيرا" وتنتشر في الغالب محليا من خلال مرافق الرعاية الصحية، ويوصف الفطر بأنه شديد العدوى ويمكن أن يسبب "عدوى غازية" شديدة في 5-10% من المصابين، ويمكن أن تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة، ويمكن للفطر أن ينتشر عبر المناطق الملوثة أو عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب به.

وقالت ياسمين تشودري، المدير الطبي للوقاية من العدوى في Salem Health، في أحدث إعلان أن جائحة "كورونا" أدى إلى "ارتفاع في الكائنات الحية المقاومة للأدوية المتعددة" مثل Candida auris.

وحذر مسؤولو الصحة في ولاية أوريجون من أن العدوى "بشكل خاص" تسبب التهابات خطيرة لأولئك الذين يعانون بالفعل من "مشاكل طبية خطيرة".

 


بكتيريا

اكتشاف بكتيريا خارقة

اكتشاف بكتيريا خارقة تمثل تهديدا

ولاية امريكية تكتشف بكتيريا خارقة

المضادات الحيوية

بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية

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