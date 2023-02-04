5 حالات لرد الضريبة خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

حددت وزارة المالية، 5 حالات لرد الضريبة خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات فى الحالات الآتية:

1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى، وفقًا للضوابط التى يحددها أو وفقًا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.

2- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ.

3- الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.

4- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

5- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

وتنص المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على أن تخفيض سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، لتكون نسبة 5% وذلك استثناءً من السعر العام 13% أو14%.

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى 360.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى 2022/2023، بقيمة 49.6 مليار جنيه بنسبة نمو 15.9% مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 81.5% من إجمالى الإيرادات، وبلغت 294.1 مليار جنيه بزيادة بقيمة 49 مليار جنيه بنسبة نمو 20% عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق.