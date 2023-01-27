اليوم السابع
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وزارة المالية توجه المسئولين الماليين بتطبيق تعليمات ترشيد الإنفاق العام

الجمعة، 27 يناير 2023 11:00 م
وزارة المالية توجه المسئولين الماليين بتطبيق تعليمات ترشيد الإنفاق العام وزارة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2023، بتوجيه المسئولين الماليين بكافة الجهات المخاطبة بتطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضعه موضع التنفيذ الفوري، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ بكل دقة.
 
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن يتم تطبيقها حتى نهاية السنة المالية 2022/2023، وأن يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
 
ووجهت الوزارة في الكتاب الدوري، المحاسبين الماليين بخفض قيمة بدول حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%، وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء، وترشيد بنسبة لا تقل عن 2.5% من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف بكافة بنود وأنواع الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للسنة المالية 2022/2023، كما شددت على حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
 
يذكر أن الموازنة العامة للدولة، قد أنفقت 628.8 مليار جنيه مصروفات، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الجاري 2022/2023، بنسبة نمو 15.8% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، في الوقت نفسه اتخذت الحكومة إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وزارة المالية

ترشيد الانفاق

الموازنة العامة

تعليمات رئيس الوزراء



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