اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة الثقافة ناعية الدكتور شريف إسماعيل: مصر فقدت رجلاً عظيماً محباً للوطن

السبت، 04 فبراير 2023 11:07 م
وزيرة الثقافة ناعية الدكتور شريف إسماعيل: مصر فقدت رجلاً عظيماً محباً للوطن شريف اسماعيل
كتبت بسنت جميل

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نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع ‏قطاعات ‏وهيئات الوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الذي غيبه الموت، اليوم ‏السبت، 4 ‏فبراير 2023.‏
قالت وزيرة الثقافة: فقدت مصر اليوم رجلًا عظيمًا محبًا للوطن، ‏فكان ‏رمزًا للعطاء والمثابرة، شهد له الجميع، بتفانيه في ‏خدمة ‏بلاده، وحرصه على تحقيق رفعتها ومصالحها.‏
كما قدمت العزاء لأسرته ومحبيه، راجيًة من الله، أن يسكنه ‏فسيح ‏جناته، ويُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.‏
شغل الدكتور شريف إسماعيل منصب رئيس ‏الوزراء من 2015 حتى 2018، كما  شغل منصب وزيرً للبترول منذ ‏‏2013 حتى 2015، كما شغل ‏منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ يونيو ‏‏2018‏‎.‎
 

شريف اسماعيل

نيفين الكيلانى

وزيرة الثقافة

رحيل شريف اسماعيل



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