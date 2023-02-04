وزيرة الثقافة ناعية الدكتور شريف إسماعيل: مصر فقدت رجلاً عظيماً محباً للوطن

كتبت بسنت جميل

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع ‏قطاعات ‏وهيئات الوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الذي غيبه الموت، اليوم ‏السبت، 4 ‏فبراير 2023.‏

قالت وزيرة الثقافة: فقدت مصر اليوم رجلًا عظيمًا محبًا للوطن، ‏فكان ‏رمزًا للعطاء والمثابرة، شهد له الجميع، بتفانيه في ‏خدمة ‏بلاده، وحرصه على تحقيق رفعتها ومصالحها.‏

كما قدمت العزاء لأسرته ومحبيه، راجيًة من الله، أن يسكنه ‏فسيح ‏جناته، ويُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.‏

شغل الدكتور شريف إسماعيل منصب رئيس ‏الوزراء من 2015 حتى 2018، كما شغل منصب وزيرً للبترول منذ ‏‏2013 حتى 2015، كما شغل ‏منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ يونيو ‏‏2018‏‎.‎