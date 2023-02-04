هل قطعت بوركينافاسو علاقتها مع فرنسا؟.. المجلس العسكري في واجادوجو يرد

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أكد قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري، أنه لا يوجد قطع للعلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، مشيرا إلى أن رغبته في رؤية القوات الخاصة الفرنسية تغادر العاصمة (واجادوجو) ليس لها تأثير على العلاقات مع باريس.

وقال تراوري - خلال مقابلة تليفزيونية، اليوم السبت - "نهاية الاتفاقيات الدبلوماسية، لا!"، مضيفا "لا قطع للعلاقات الدبلوماسية ولا كراهية تجاه دولة بعينها"..مضيفا:"كان هناك طلب للحصول على اتفاق عسكري بشأن وجود القوات الخاصة الفرنسية في واجادوجو" مشيرا إلى أن الطلب ليس له علاقة بالدبلوماسية .

كما قالت بوركينا فاسو إنها منحت فرنسا شهرا واحدا لسحب وحدتها المتمركزة في البلاد.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية -في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو- إلى أنها استدعت سفيرها في بركينافاسو للتشاور حول وضع وآفاق العلاقات الثنائية.