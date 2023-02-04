هل سيرتفع الدينار العراقى مستقبلا رغم الأزمات؟ تعرف على التفاصيل

وكالات

أطلق عدد من المسؤولين العراقيين، تصريحات متتالية، لتهدئة مخاوف العراقيين من أزمة ارتفاع الدولار، مقابل العملة العراقية، وللتأكيد على قدرة الحكومة على توفير المواد الغذائية المدعومة للمواطنين.

وبحسب سى ان ان بالعربى: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، السبت، أن "إجراءات البنك المركزي العراقي انعكست إيجابياً على المفاوضات مع وزارة الخزانة الأمريكية"، موضحا أن "هذه الإجراءات سترفع من قيمة الدينار العراقي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال صالح إن "الحزمة الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي العراقي قبل ساعات هي انعكاس إيجابي لنجاح المفاوضات بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية، وتعد تخفيفا للقيود المفروضة، باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال، وعلى نحو تفصيلي أوسع، لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم، مما سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع"، حسبما نقلت عنه الوكالة.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل اجتمع في تركيا، الجمعة، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون والوفد المرافق له"، لافتاً إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق"، بحسب ما نقلت "واع".

وأضاف البيان أن "وزارة الخزانة الأمريكية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، في إشارة إلى ما تناولته مباحثات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، للتأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة".

ومن جانبه، أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري، السبت، أن المخازن ممتلئة بالمواد الغذائية المدعومة، وأعلن عن قرب تعميم تجربة البطاقة التموينية الإلكترونية في المحافظات.

وقال الغريري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع": "نطلق الحملة الكبرى لضخ بيض المائدة والحليب والدجاج والطحين في الأسواق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وسيتم في الأسابيع المقبلة ضخ كميات أكبر بهدف خلق التوازن في السوق، وتنوع الموارد".

وأضاف أن "الحملة تضمنت انطلاق أكثر من شاحنة محملة بعشرات آلاف الأطنان كبداية"، مؤكداً أن "المخازن ممتلئة، والدخول للسوق سيكون بحسب مؤشرات الأسعار، بهدف دعم القطاع الخاص، وليس منافسته"، بحسب الوكالة.