جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، الذي سلمه رسالة رئيس الإمارات.



وتأتي الدعوة بهدف التباحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوثيق التعاون المُشترك على مختلف المجالات والصعد.



ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.