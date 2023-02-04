مطار مرسى علم يستقبل اليوم 31 رحلة طيران دولية بينها 15 بولندية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، اليوم السبت، 31 رحلة طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم حتي نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة .

وتبين حسب كشوف رحلات اليوم السبت أن الرحلات المقرر وصولها اليوم تصل من عدة دول مختلفة منها 15 رحلة من بولندا، و3 رحلات من التشيك، و4 من إيطاليا، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا وأخري من بلجيكا وسويسرا ورحلة داخلية .

كما تبين أن كشوف رحلات الأسبوعية الرحلات البولندية الأكثر وصولا تليها التشيكية والألمانية، وان تصل خلال الاسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوربية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة .

من جانب آخر، تشهد مدن محافظات البحر الأحمر حالة كبيرة من النشاط السياحي والرحلات اليومية السياحية، حيث زار البحر الأحمر خلال عام 2022 قرابة 58 جنسة حول العالم كان النصيب الأكبر منها الألمان، ويليهم الروس بالنسبة للأجانب .