مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 4 رحلات طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 4 رحلات طيران دولية، ضمن 70 رحلة استقبلها المطار منذ بداية الأسبوع من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح الوافدين مع اتخاذ تطبيق الإجراءات الصحية والأمنية ثم نقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



وكشفت جداول تشغيل الرحلات اليومية بمطار مرسى علم الدولى، اليوم، أنه من المقرر أن تصل إلى المطار 3 رحلات من المطارات الألمانية المختلفة ورحلة واحدة من هولندا، ويتم اتباع الإجراءات الصحية والاحترازية والأمنية لحين خروج السياح من المطار إلى الفنادق.



وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، أمس الخميس 6 رحلات طيران، بالاضافة الي 4 رحلات خاصة، ضمن 76 رحلة طيران دولية وصلت من بداية الاسبوع حتي نهايته غداً الجمعه، حيث يتم انهاء اجراءات الوصول للسياح الوافدين للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.

كما استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، أمس الخميس، 103 رحلات طيران دولية، تقل على متنها 16 ألف سائح، حيث استقبل على مدار ساعات أمس الخميس، 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 97 رحلة طيران.



وتبين كشوف رحلات الطيران الوافدة أمس أغلبها من الرحلات الألمانية، تليها الرحلات الإنجليزية والتشيكية والبولندية، حيث يتم انهاء اجراءات الوصول للسياح الوافدين لنقلهم لفنادقهم لقضاء اجازاتهم.





وتبين من كشوف الرحلات اليومية لمطار مرسى علم الدولي، من وصلت امس رحلات من التشيك، وهولندا ورحلة من ايطاليا، ورحلتين من سويسرا ورحلة داخلية، بالاضافة الي 4 رحلات خاصة .





