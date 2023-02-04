مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر من 18 أتوبيسا و600 فرد لزيارة معرض الكتاب

الشرقية - فتحية الديب

في جو من البهجة والسعادة، توجه أكثر من 600 من أبناء مدينة العاشر من رمضان في ميسرة ثقافية لزيارة معرض الكتاب، وذلك تحت إشراف مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان.

وقالت مروة دحلب، عضو مجلس الأمناء، إنه المجلس برئاسة الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس الأمناء، أطلق 17 أتوبيس لمشاركة أكثر من 600 من أبناء المدينة لزيارة معرض الكتاب الحدث السنوي الثقافي الذي ينتظره المصريين كل عام، قبل أن تشير إلي عمل برنامج متكامل للمشاركين في الرحلة من وجبة غداء وهدايا للأطفال وتخفيضات علي أسعار الكتب.

فيما قالت عبير عبد العزيز، عضو مجلس امناء العاشر من رمضان، إنه تم إطلاق أتوبيس لذوي الهمم من أبناء المدينة، لافتة إلي زيادة إعداد الأتوبيسات إلي 18 أتوبيسا، مشيدة بدور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدعمهم بأتوبيس ذوي الهمم المجهز من قبل ديوان المحافظة.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ54، إقبالاً كبيرًا من الجمهور وسط عدد من الفعاليات ولقاءات مع الكتاب والشعراء والفنانين، داخل قاعات المعرض الذى يستمر حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

يذكر أن هناك تسهيلات وفرتها وزارة الثقافة بالمعرض، ووزيرة الثقافة أطلقت مبادرة الثقافة والفن للجميع، وبناء عليه تم تخصيص جناح مخصص للمبادرة وتم توفير كتب لا يزيد سعرها عن 20 جنيها، وشهد هذه الجناح إقبالا كبيرا من قبل الزائرين، وباقي دور النشر توفر الكتب بأسعار مخفضة بشكل كبير".



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (1)



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (2)



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (3)



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (4)



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (5)



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (6)



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (7)



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (8)



مسيرة ثقافية لمجلس أمناء العاشر لزيارة معرض الكتاب (9)