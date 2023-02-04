مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تستضيف ندوات تعريفية عن الشمول المالى

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بمركز شباب منية المرشد بمطوبس، الندوة التعريفية عن برنامج الشمول المالي اليوم السبت، وبمشاركة مسئولي البنك الزراعي المصرى، لتوعية المواطنين والتعرف على آليات الشمول المالي ودوره في دعم المرأة والشباب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر الندوات حتى الثامن من فبراير 2023 في إطار تعزيز التعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك الزراعي المصري ووزارة الشباب والرياضة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

تضمنت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلي عن دور البنك في مبادرة "حياة كريمة" ودعم خطط الدولة المصرية التنموية بالقطاع الزراعي، خاصة بالريف مع الاهتمام بالأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، وشمل التعريف بالفرص التمويلية التي يقدمها البنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما تناولت الدكتورة ولاء اسماعيل مسؤول المجلس القومي للمرأة، التعريف بمفهوم الشمول المالي وأهدافه ودور البنك الزراعي المصري في دعم الشباب المقبلين على الزواج والغارمين والغارمات بالقرى الأكثر احتياجًا بمطوبس وكذلك الدعم متناهي الصغر "باب رزق" .

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحرص على إحداث التنمية المجتمعية الشاملة و التشبيك بين القطاع الحكومى و منظمات المجتمع المدني وكافة الكيانات والمؤسسات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، مثمناً على التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة، وفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ فى تقديم البرامج التثقيفية والتوعوية للمواطنين بقرى حياة كريمة بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة محمود مناع مدير، إدارة شباب مطوبس.