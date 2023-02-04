اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 05:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تستضيف ندوات تعريفية عن الشمول المالى

السبت، 04 فبراير 2023 05:02 م
مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تستضيف ندوات تعريفية عن الشمول المالى مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تستضيف ندوات تعريفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بمركز شباب منية المرشد بمطوبس،  الندوة التعريفية عن برنامج الشمول المالي اليوم السبت، وبمشاركة مسئولي البنك الزراعي المصرى، لتوعية المواطنين والتعرف على آليات الشمول المالي ودوره في دعم المرأة والشباب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر الندوات حتى الثامن من فبراير 2023 في إطار تعزيز التعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك الزراعي المصري ووزارة الشباب والرياضة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

تضمنت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلي عن دور البنك في مبادرة "حياة كريمة" ودعم خطط الدولة المصرية التنموية بالقطاع الزراعي، خاصة بالريف مع الاهتمام بالأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، وشمل التعريف بالفرص التمويلية التي يقدمها البنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما تناولت الدكتورة ولاء اسماعيل مسؤول المجلس القومي للمرأة، التعريف بمفهوم الشمول المالي وأهدافه ودور البنك الزراعي المصري في دعم الشباب المقبلين على الزواج والغارمين والغارمات بالقرى الأكثر احتياجًا بمطوبس وكذلك الدعم متناهي الصغر "باب رزق" .

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  تحرص على إحداث التنمية المجتمعية الشاملة و التشبيك بين القطاع الحكومى و منظمات المجتمع المدني وكافة الكيانات والمؤسسات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، مثمناً على التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة، وفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ فى تقديم البرامج التثقيفية والتوعوية للمواطنين بقرى حياة كريمة بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة محمود مناع مدير، إدارة شباب مطوبس.

 

 


كفر الشيخ

ندوات شمول مالي

حياة كريمة

توعية المواطنين

تنمية مجتمعية

مبادره حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" تدخل الفرحة على أهالى القرى النوبية.. ويؤكدون: شكرا للرئيس السيسى على المبادرة.. الخدمات غطت مناحى الحياة داخل 44 قرية فى نصر النوبة.. ومحافظ أسوان: جارٍ العمل على 313 مشروعا بـ3.3 مليار جنيه.. صور

السبت، 04 فبراير 2023 12:00 م

تنفيذ 77% من المشروعات.. حياة كريمة تدخل الفرحة على أهالى كفر سعد بدمياط (فيديو)

السبت، 04 فبراير 2023 12:14 م

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا مع مسئولى مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

السبت، 04 فبراير 2023 03:51 م

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرى الكيمان جنوب الأقصر ضمن "حياة كريمة".. صور

السبت، 04 فبراير 2023 04:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة