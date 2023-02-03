الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم برامج وأنشطة في إجازة نصف العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنظيمها برامج أنشطة وفعاليات منوعة خلال اجازة نصف العام لطلبة المدارس والجامعات، وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه يتم تنفيذ الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية المتنوعة بكافة مراكز الشباب والأندية.

وأضاف أنه ضمن هذه الأنشطة خلال إجازة نصف العام تم تنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية للمتميزين بإدارة تنمية النشئ، نفذته إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات الرحلات للطلائع المتميزين في الشعب والطلائع المتميزين داخل مراكز الشباب لزيارة المواقع الأثرية، لافتا إلى أن الفوج الأول انطلق وشملت الرحلة جولات وزيارة السيرك القومي ومعرض الكتاب ومنطقة الأهرامات، وتمثال أبو الهول، زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية و زيارة قاعة المومياوات الملكية و التعرف علي مكونات المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقال، إن الرحلات تأتي ضمن سلسلة من الرحلات والأنشطة والبرامج التي تحرص مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء علي تقديمها في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بهدف قضاء الطلائع وقتا ممتعا فى إجازة نصف العام، علاوة على التعرف على الأماكن الترفيهية و الأثرية و رفع الوعي الثقافي لمختلف الفئات العمرية.

وفى سياق متصل، أوضح مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه يتواصل العمل فى رفع كفاءة الملعب الخماسي والمضمار في إطار خطة مصر 2030، بتوفير ملاعب رياضية متنوعة لممارسة الرياضة، واستقطاب الشباب والنشء وخلق ارتباط المستفيدين منهم بالمشروعات الثقافية والتطوعية والفنية وغيرها من المشروعات التي تحرص مراكز الشباب على تقديمها.