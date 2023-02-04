ما عدم انتظام ضربات القلب؟.. التشخيص والعلاج والوقاية

كتب – حسام الشقويرى

يعد عدم انتظام ضربات القلب شائعًا لدى كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسبب عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا عدم انتظام ضربات القلب كأثر جانبي ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ومضادات الهيستامين وحاصرات بيتا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب العقاقير الميثامفيتامين والمنشطات مثل الكافيين والنيكوتين، في عدم انتظام ضربات القلب، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وعدم انتظام ضربات القلب هو الشعور وكأنه خفقان أو تسارع في القلب، وهناك نوعان أساسيان من عدم انتظام ضربات القلب هما:

بطء القلب:



ضربات القلب بطيئة للغاية، مما يؤدي إلى معدل ضربات القلب أقل من 60 نبضة في الدقيقة

عدم انتظام دقات القلب:



تكون ضربات القلب سريعة للغاية، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب عن 100 نبضة في الدقيقة.

الرجفان الأذيني ، الذي يُسمى أحيانًا الرجفان الأذيني، هو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب. إنه عدم انتظام ضربات القلب التي تشعر أحيانًا وكأنها ارتجاف أو رفرفة في الصدر.

بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب غير ضارة وقد لا يكون لها أعراض ملحوظة، ويمكن أن يكون البعض الآخر خطيرًا أو يهدد الحياة. في بعض الحالات ، يمكن أن يتسبب عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظامه في توقف القلب عن النبض. وهذا ما يسمى بالسكتة القلبية.

ويتطلب التشخيص عادةً تسجيل النشاط الكهربائي للقلب باستخدام مخطط كهربية القلب أو تخطيط كهربية القلب.

العلاجات البديلة والتكميلية

بغض النظر عن أي تدخلات طبية موصى بها لعلاج عدم انتظام ضربات القلب ، قد ينصحك طبيبك أيضًا بتغييرات منطقية في نمط الحياة ، بما في ذلك:

نظام غذائي صحي قليل الدسم وقليل الصوديوم

تمرين منتظم

الإقلاع عن التدخين

فقدان الوزن لتجنب السمنة

الوقاية من عدم انتظام ضربات القلب

لا يمكن الوقاية من جميع حالات عدم انتظام ضربات القلب. ومع ذلك ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل عوامل الخطر.

يمكنك تقليل خطر إصابتك باضطراب النظم الناجم عن مرض الشريان التاجي عن طريق: