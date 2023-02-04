لماذا تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها خلال 3 أسابيع؟

وكالات

أثر تقرير وضع الوظائف الأميركية الذي جاء أقوى من المتوقع، على الأسواق في غضون الساعات الماضية، ما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع، في خضم ترقب تأثير الحظر الوشيك على منتجات التكرير الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي، والمقرر بدء تفعيله يوم الأحد.

وقالت سكاي نيوز عربية، إن خام برنت سجل تراجعا بنسبة 7.8 %هذا الأسبوع، لتستقر العقود الآجلة عند 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 %.

وبحسب تقرير الوظائف الأميركية، أضاف أرباب العمل 517 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا التقديرات بأكثر من الضعف، في حين انخفض معدل البطالة من 3.5 % إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى جديد منذ 54 عامًا، مما يُشير إلى تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.

وإضافة لذلك، فإن المخاوف من تضخم المخزون في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين ألقت بظلالها على أجواء التداول لدرجتي النفط خلال الجلسات، وفق مراقبين وخبراء.

وقال كبير الاقتصاديين لدى شركة "إف إتش إن فايننشال"، كريس لو، في مذكرة بحثية إن "الأسواق والاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا مثل هذه البيانات القوية للوظائف، فمن جانب الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل شديد الضيق هو السبب الأكثر إلحاحًا للإبقاء على رفع أسعار الفائدة".

وفي أول أيام فبراير، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 %، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق.