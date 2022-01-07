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ذا هيل: تفاؤل بين الديمقراطيين حول تقرير الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر

الجمعة، 07 يناير 2022 12:58 م
ذا هيل: تفاؤل بين الديمقراطيين حول تقرير الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر الرئيس الأمريكى - جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن والديمقراطيون يعتمدون على الاقتصاد الأمريكي المرن لتحقيق مكاسب قوية للوظائف في ديسمبر اليوم الجمعة عندما تصدر وزارة العمل تقرير التوظيف الشهري.

وقالت الصحيفة إنه مع ارتفاع حالات كورونا وتراجع شعبية بايدن ، يمكن أن يوفر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر دفعة مطلوبة بشدة لمحاولات الرئيس لتهدئة المخاوف بشأن العقبات في الانتعاش الاقتصادي.

ويتوقع الاقتصاديون أن تحصل الولايات المتحدة على 420 ألف وظيفة تقريبًا ، وفقًا لتقديرات الإجماع ، حتى بعد ظهور متغير "أوميكرون" في أواخر نوفمبر. ويشير المحللون المتفائلون إلى سلسلة من مطالبات البطالة المنخفضة بشكل ملحوظ ، وبيانات القطاع الخاص القوية ، ووجود "أوميكرون" المحدود في الولايات المتحدة حتى النصف الثاني من ديسمبر.

وتشير المؤشرات إلى أن الطلب على العمالة صمد جيدًا في بداية موجة "أوميكرون" علاوة على ذلك ، أدى نقص العمال المتاحين إلى دفع عمليات التسريح إلى مستويات منخفضة قياسية جديدة في منتصف ديسمبر كما يتضح من انخفاض مطالبات البطالة الأولية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969 " .

وتوقعت ليديا بوسور ، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس ، مكاسب قدرها 405.000 وظيفة في ديسمبر - وهي علامة أدنى من الإجماع لكنها تقريبًا ضعف إضافة نوفمبر التي بلغت 210.000 وظيفة.

وتابعت بوسور: "هناك خطر يتمثل في أن ظهور متغير "أوميكرون" فى أواخر نوفمبر قد أبعد الناس عن البحث عن عمل ووقف التوظيف مؤقتًا في قطاعات الخدمات عالية الاتصال في ديسمبر"، لكننا نعتقد أنه ربما كان مبكرًا بعض الشيء بالنسبة تقرير الوظائف لشهر ديسمبر لالتقاط بعض الجوانب السلبية ذات المغزى من المتغير ".

وخفضت العشرات من الشركات والمدارس التفاعل وجها لوجه مع ارتفاع الحالات في النصف الثاني من ديسمبر، ومع ذلك حدثت معظم الإلغاءات بعد أن أجرت وزارة العمل الاستبيانين المستخدمين لتجميع تقرير الوظائف، والذى من المحتمل أن يعكس القليل من صدمة أوميكرون.

في حين أن الاقتصاديين، لا يزالون قلقين بشأن الأضرار الفورية التي يلحقها "أوميكرون" بقطاع الترفيه والضيافة والتأثير طويل المدى على الاقتصاد الأوسع ، فقد بدا سوق العمل قويًا خلال بداية الطفرة.


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