اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 79.94 دولار لبرنت.. و73.39 دولار للخام الأمريكى

السبت، 04 فبراير 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 79.94 دولار لبرنت.. و73.39 دولار للخام الأمريكى النفط - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 79.94دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.39 دولار، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 3% فى نهاية تعاملات الجمعة.
 
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب، ستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية، مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.
 
وقالت يلين - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت -" إن الحدود القصوى التي تم تحديدها تجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاختيار بين تمويل حربه أو دعم اقتصاده المتعثر".
 
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا قد أعلنت التوصل الى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية، ويتوقع دخول الحظر الثاني على الخام الروسي على مستوى الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق اعتبارا من الغد، إذ يستهدف منتجات روسية من النفط المكرر مثل البترول والديزل ووقود التدفئة التي يتم شحنها بحرا .
 
 
 
 

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