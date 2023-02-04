طقس دمياط اليوم.. أجواء شتوية تسيطر على مدن المحافظة "صور"

دمياط معتز الشربينى

تعرضت كافة مدن محافظة دمياط لموجة من عدم الاستقرار في حالة الطقس تواكبا مع نوة الكرم التي تتعرض لها البلاد.

وتعرضت جميع المدن لسقوط أمطار خفيفة في الفترات الليلية وخاصة المدن الساحلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغيوم للشمس وسحب مع موجة من الصقيع عمت اغلب المدن.

وكانت جميع مدن المحافظة قد تعرضت لموجة حادة من الصقيع مساء أمس الجمعة وامتدت حتي الساعات الأولي من الصباح .

وتأثرت حركة الصيد في بحيرة المنزلة وبوغاز عزبة البرج توقفت أغلب المراكب في بوغاز عزبة البرج تحسبا لهذه التقلبات الجوية .

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه وفور تلقي بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، يتم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية..

ووجهت " محافظ دمياط " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

وشددت محافظ دمياط علي ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية و التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزت المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.

وأكد العميد خالد جمال الدين على استمرار تمركز السيارات في النقاط الساخنة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة عمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة والعمل على مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفورى لأى تجمعات مياه أمطار.



