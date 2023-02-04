شمس ساطعة وسماء صافية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في القليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، استقرار كبير في حالة الطقس ، حيث شهدت الساعات الأولى لصباح اليوم شمس ساطعة وسماء صافية من الغيوم، وسط انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، علي عكس اليومين السابقين اللذين شهدا انخفاضا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متوسطة علي بعض الأنحاء بالمحافظة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.